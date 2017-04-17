魚翅案延燒 李應元：燕窩鮑魚也不吃了

環保署長李應元日前在宴會上吃魚翅遭批。（取自蔡漢勳臉書）

環保署長李應元上周遭爆吃魚翅，引發外界批評與質疑。魚翅案過後，李應元今天首度到立院面對立委質詢，立委炮轟，環保署長吃魚翅的事情會貽笑國際環保界，李應元承諾未來連燕窩、鮑魚也不吃了。

與政商界人士餐敘時，吃下爭議食材「魚翅」，面對媒體詢問坦言，看到魚翅曾一度猶豫到底要不要吃，但承認最後確實有把魚翅吃下肚，未來會深深警惕自己，不會再吃魚翅。

今日立法院衛環委員邀李應元備詢，不少立委也關切魚翅問題。立委陳宜民表示，環保署怎麼可以帶頭吃魚翅，魚翅可能含有神經毒素BMAA，是藍藻產生的物質，會經過血液到大腦，BMAA堆積會造成神經元受損，可能造成漸凍人或帕金森氏症，環保署長吃魚翅的事情會貽笑國際環保界。

立委陳曼麗則說，環保團體要求李應元宣示，未來除了不吃魚翅外，連燕窩、鮑魚也別吃，李應元當場允諾。

(中時)