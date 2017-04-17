不出席前瞻計畫公聽會 柯P：今天去是口水戰
前瞻基礎建設計畫的軌道建設公聽會，今天在立法院登場，台北市長柯文哲原本要出席，昨晚北市府卻臨時通知改由副市長林欽榮出席。對此，柯今天表示，今天去都是在口水戰、吵架，沒有解決真正的問題，實質問題還是要另外找機會處理。
新北市長朱立倫今親自出席公聽會，因此柯文哲臨時決定不出席，引發兩人無共識、有心結的想像。
柯文哲上午受訪表示，今天去都是在口水戰，都在吵架，真正問題沒有解決，實質問題還要另外找機會處理。此外，所謂共識應該是雙方討論完後，大家才說共識，而不是由一方宣布跟另一方達到共識。
他說，自己是個實事求是的人，要解決問題，他很清楚今天立法院進入各說各話的狀況，討論不出什麼東西，要另外有個心平氣和的時間，鐵道運輸是專業問題，應該專業解決。
(中時)
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