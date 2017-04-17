前瞻發展軌道運輸 柯P：想以北捷經驗提醒中央

台北市長柯文哲未出席今天在立法院舉辦的前瞻基建公聽會，他上午出席席南港轉運站啟用典禮後表示，本來計劃今天去立院的話，要以台北市過去30年發展捷運的經驗及問題，提醒中央，後來發現今天已經陷入民進黨跟新北市長朱立倫之間的口水戰，去反而沒有辦法清楚表達問題。

柯文哲表示，軌道建設雖然有4200億，不過台北市大部分的軌道建設都已經完成，目前北市在規劃的是東側南北向軌道運輸系統，今年已在做可行性評估，要等可行性評估出爐後才知道預算要多少、需要中央幫忙多少，對北市來說，前瞻基礎建設計畫軌道建設雖然金額很高，但現階段與北市並無直接相關。

他說，本來今天去立法院公聽會是要說明，台北市在過去30年發展捷運有一些經驗與問題，想趁這個機會向中央說明或提醒，後來發現今天已經陷入民進黨跟朱立倫之間的口水戰，去反而沒有辦法清楚表達問題。

柯文哲重申，北市過去30年發展捷運有TOD以交通為導向的都市建設失敗、商業化失敗、產業化失敗等3個問題。理論上每一個捷運站旁邊大概是造鎮，甚至刻意減少停車位，讓每個捷運站旁邊居民以捷運作為出入的交通。

商業化部分，他以去日本看新大阪車站經驗說明，為什麼敢說未來兩年北捷不會漲價，因為他要求最大商業化，人流就是金流，捷運站很多人進出，就是商業很重要的地方，過去捷運共構做住宅，戰略上是錯誤的，捷運應跟百貨公司、商業機構連結。

此外，過去在台北市捷運花了6000億，卻沒有因此建立起台灣的軌道產業可以輸出，相對中國現在已在全世界各地可以輸出高鐵，所以台北捷運產業化也失敗。

柯文哲說，看這次經費4200億的軌道運輸，發現兩個問題，他最近在算捷運財務時，發現每次規劃階段會高估土地開發利益及運量，導致自償性有問題，造成後來政府接手時處理自償性債務有相當大的困難，目前台北市就有這個問題。

另外則是配合款，柯說，蓋捷運不是只有中央給錢，地方政府也要配合款，他看有些縣市需要的配合款早已超過舉債上限，難以想像中央給這麼多錢，將來配合款是否又要中央出錢，所以關於財政紀律、自償性及配合款計算，目前4200億是有問題的。

還有一個問題，柯文哲說，他上任後跟交通部談過多次，台北市捷運工程局是派任機關不是公務機關，明年就到期，派任機關下一步要怎麼處理？至今無下文，要思考一個問題，現階段台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市都有捷運工程局，我們需要5個捷運工程局嗎？

另外，台北有台北捷運公司，機場捷運線由桃園經營，將來輕軌線由新北市經營，每一條自償性計算都有問題，南北環中環線，台北最近跟新北市有一點爭執，那條線預計一開幕現金流量會是5折，虧損誰負責？他同意公共運輸不一定要賺錢，因政府也有補貼，要補貼的話要講清楚補貼多少、誰補貼，今天4200億再丟下去，到底執行單位會是誰？若要每個縣市自己去蓋，現在就看到很多問題，現階段台灣不需要5個捷運工程局，如果4200億再丟下去，台灣要幾個捷運工程局？需要幾個捷運公司營運？

他說，為此已跟交通部討論很久，至今沒有結果，他原本還約行政院長林全要討論，不過當時前瞻計畫尚未丟出來，是為了捷運局處置問題。最後他說，中央公布基隆輕軌時，他知道交通部有個基隆河谷交通整合計畫，包括南港沿線、汐止民生線、基隆輕軌、台鐵優化、北宜植鐵、國道幹線公車等，這些要統合處理，所以單單一條基隆輕軌讓他當時也嚇一條，其他要怎麼處理？

他說，軌道運輸有時在一個程度上是一個迷思，因為交通是整體的，包括鐵路公路，鐵路從捷運高鐵等各式整合，理論上應當在以台北市過去發展捷運30年經驗，提醒中央，且組織問題若不解決，建設會相當麻煩，會重複投資、重複浪費。

(中時)