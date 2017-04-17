藥妝零售業營業額持續創新高 上看2千億元

隨著國人日常保健及美妝需求提高，去年藥妝零售業全年營收1,962億元，創下歷年新高，年增4.2％也是高於近10年平均。統計處預估，今年藥妝零售業營收將持續成長，可望突破2千億元大關。

統計處副處長王淑娟認為，隨著台灣進入高齡社會，對藥品及醫材的需求將日益升高，另外，女性龐大的消費潛力，仍將持續提升化妝品、保養品的消費動能，今年藥妝零售業營收還是很樂觀。

王淑娟表示，化妝保養品還是民眾主要消費大宗，占總營收的47％，其次為藥品及醫療用品，占26％，接著依序為食品16.9％和清潔洗濯衛生用品6.8％。

王淑娟分析，藥妝零售業營朝加值服務及多元品項發展，讓營收年增創價近5年新高。除了藥品與開架式保養品、化妝品共同銷售，搭配保健、婦嬰及清潔用品等複合經營模式外，店家還增加藥師及美容師人力，提供民眾諮詢服務。

數據顯示，藥妝零售業銷售管道以實體店面為主，占92.1％，直銷居次，占6.1％。透過電子商務銷售僅佔1.8％，網路深化程度不明顯。

對此，王淑娟認為，隨著智慧行動裝置普及，加上電子支付工具日漸成熟，電商將成為藥妝零售業銷售最有增長潛力的消費方式。

業者分析，目前藥妝零售業經營最大的困境是「價格競爭激烈，毛利偏低」，另外勞動成本提高也是挑戰。

王淑娟指出，業者持續以展店方式維持競爭優勢。國內2大藥妝連鎖通路中，屈臣氏和康是美營業據點8年來分別增加122及99家，其他主要連鎖醫藥通路也增加120 家。

(工商)