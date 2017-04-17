關懷醫護人權！立委追問安全針具成效？衛福部答不出來

攸關護理人員權益的安全針具制度推動滿5年，依法應該在今年全面實施，然當初推動立法的立委劉建國詢問主管機關衛生福利部時，行政機關卻拿不出執行進度。劉建國感到不可思議，表示不排除要求立院召開專案報告，要求衛福部釐清。

劉建國說，安全針具議題早在 2011年之前就陸續推動，當時由中華民國護理師公會全聯會代表護理界發聲，劉建國要求行政機關盡速推動，過程一波三折，後來他和當時的立委、現任嘉義市市長涂醒哲共同召開記者會並舉辦公聽會，並在衛環委員會召開專案報告。

劉建國回憶，當初推動安全針具入法，每個官員答覆時都認為這是必須要做且刻不容緩，「很多國家早就通過立法，包括美國、加拿大、歐盟都有了，我們台灣一直強調健保是全世界一級棒，醫療水準是全世界最高，安全針具是基本要求。所以2011年將這法案列為優先，當年底通過將安全針具列入醫療法。」

五年過去了，當時明定五年內醫療院所逐步提供安全針具，也就是2017年到位。目前情況如何？劉建國說，截至目前政策已有成效，他會持續要求衛福部醫事司面對這議題應有更積極作為，建立監督機制持續鼓勵與督促醫院落實。

安全針具為何重要？台灣B、C肝高盛行，針扎是醫護人員最常見工作傷害之一，醫護工作者須承擔醫療過程中感染肝炎病毒、愛滋病毒、梅毒等的風險。針扎原因很多，包括不恰當的工作環境，例如因使用無安全設計的醫材、非合格的銳物收集盒、工作量過大、工時過長等、病人燥動、不小心扎傷或遭隨意拋棄的針具扎傷等。

根據台大醫學院護理學系蕭淑銖老師收集的針扎通報資料推估，台灣一年約發生8,000次針扎，其中被B肝病人使用過的針頭扎傷次數達1,168次，被愛滋病人使用過的針頭扎傷次數59次；若將低報因素加入考慮，則每年實際針扎數為33,600次，約每15分鐘就發生1件。

醫事司表示一直持續鼓勵與督促醫院落實，但現階段尚無各家醫院的執行成果。劉建國強調，「站在立法者角度，我們是監督機關，個人會持續督促。逐步推動五年了，即使沒有書面資料，至少也該口頭報告，否則難以接受。」

行政機關沒有數據，那醫院怎麼說？台大醫院表示，依民國100年修正之醫療法第56條規定：「醫療機構應依其提供服務之性質，具備適當之醫療場所及安全設施。醫療機構對於所屬醫事人員執行直接接觸病人體液或血液之醫療處置時，應自中華民國一百零一年起，五年內按比例逐步完成全面提供安全針具」。台大目前已全面提供安全針具供同仁依臨床病人評估及需求來運用相關安全針具，針扎情況確實有所改善。

但台大也指出，因醫療複雜度高且需求不同、病人臨床狀況亦不同，各種醫療行為必須使用不同類型的針具，因此推動工作必須持續漸進。台大會持續評估使用安全針具狀況及需求，兼顧同仁需要及工作環境安全。

(中時電子報)