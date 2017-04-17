LINE、FB詐騙逐年飆高　北市去年案件金額破億

台北市議員謝維洲召開記者會，痛批警方防堵通訊詐騙失守，讓市民淪為大肥羊。（陳燕珩攝）

通訊軟體詐騙盛行，民眾江小姐向議員謝維洲陳情，有詐騙集團盜用朋友帳號，騙走她2萬元，事發至今1年半尚未破案，錢早已被領走。謝維洲調閱資料更發現，LINE、Facebook訊息詐騙案件連年飆高，去年光是北市詐騙金額就破億元，破案率卻僅3成5，痛批警方防堵失守，讓市民淪為大肥羊。

江小姐1年多前與朋友LINE訊息，對方開口借2萬元，江小姐不疑有他，匯款後對方卻要求再借一筆，她才覺得不對勁，打電話確認後發現被詐騙。詐騙集團提供歐付寶匯款帳號，半小時內就將匯款金額轉為遊戲幣，並購買虛寶，江小姐事發2小時後報案，已難以追查，至今還沒破案。

江小姐無奈說，原先期待把錢拿回來，但報案後警方追查緩慢，這1年半間她向警方確認進度，卻未獲明確回應，破案遙遙無期，希望提醒更多民眾，不要像她一樣受害。

謝維洲發現，台北從2014年至今，LINE跟Facebook詐騙案件高達1702件，破案率僅3成5，詐騙金額破1億6000萬，近年詐騙金飆升，光是去年金額就超過1億元，整個北市淪為詐騙集團的開心農場，說騙就騙，市民成為大肥羊，最近Apple Pay在台上線，政府各機關應謹慎面對，確保民眾使用安全。

北市刑大科偵隊長鄭國隆說，民眾報案後刑大會立刻處理，但通訊軟體詐騙多使用境外IP，需透過中央調閱資料，時程會拖較久。目前Facebook會配合提供詐騙資料，LINE則需依個案申請，難度較高，且調到的可能為假資料，追查不太容易。

至於剛上線的Apple Pay，尚未出現類似詐騙情形，警政署已跟蘋果公司談妥，未來調閱資料應不是問題。鄭國隆呼籲，通訊軟體點連結網址，常會夾帶木馬病毒，容易被詐騙集團破解帳密，民眾若收到借款訊息，一定要跟朋友查證，不要馬上匯款。

(中時)