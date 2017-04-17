立益紡織陳情遭擋 絕食女工噴淚痛哭

立益紡織無預警關廠，員工絕食超過72小時，今上午再度前往桃園市府門口陳情。（蔡依珍攝）

立益紡織員工一度要衝進市府大門，找鄭文燦「出來面對」，遭桃園警分局優勢警力擋下。（蔡依珍攝）

立益紡織員工聚集抗議，要政府出面主持公道。（蔡依珍攝）

立益紡織無預警關廠，員工至今已絕食抗議超過72小時，今(17日)上午再度前往桃園市府門口陳情，不滿勞動局未能提出具體作法，一度要衝進市府找市長，遭優勢警力擋在門外，老員工一度落淚，最後在市府門前靜坐半小時後，退回絕食棚持續靜坐抗議。

立益集團位於桃園市平鎮區的棉紡廠將關廠、改建物流中心，109名員工面臨失業，生計頓時無著落，勞資雙方上周四勞資調解，員工訴求比照前一批標準「年資20年以內按1.6倍計算，20年以上則比照退休」。

然而，資方只願按勞基法以1倍基數計算，員工無法接受、調解失敗，周五展開絕食活動，並在市府園區搭棚長期抗爭，周六晚更在大樹林文化巡禮活動會場突襲「攔轎申冤」，市長鄭文燦公開允諾將要求立益紡織不能低於勞基法，否則會讓立益集團「在桃園難以生存」。

桃園市產業總工會秘書吳嘉浤、力益紡織工會理事長徐同溎今再率近20人赴市府前陳情。吳嘉浤說，立益紡織在突襲關廠前財報顯示還有8.2億資本，更別提房地產、物流、高爾夫等資產，關掉廠房後更將繼續興建物流中心，持續在桃園市政府前絕食的立益勞工無法理解，「30幾位勞工，為公司賣命20年，爭取2千萬老本，有這麼困難嗎？」

勞動局勞資關係科長馮飛燿出面接受陳情，除請勞工保重身體、停止絕食，也強調，立益紡織沒有依法在2個月前通報大量解雇行為，將予以重罰，同時要求提供近3年財務報表資料，重申資遣條件不得低於勞基法，若不依法將予以重罰、且不歡迎立益在桃園的任何投資案。

但在場勞工不滿市府未能提出具體作法，僅會喊口號，高喊「市府無能、工人絕食」，一度要衝進市府大門，找鄭文燦「出來面對」，遭桃園警分局優勢警力擋下，現場一度混亂，有員工認為勞工孤苦無依，激動落淚，最後在協調下於門口靜坐30分鐘，隨後退回絕食棚。

吳嘉浤直指3位中高齡女工已經絕食達72小時，不能再等，要求鄭文燦兌現承諾、勞動局拿出具體做法，不排除更激烈的抗議。

(中時)