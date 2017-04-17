漏掉《歌手》第二名了嗎？「進口小哥哥」迪馬希放大招
湖南衛視《歌手2017》總決賽剛剛結束，由阿妹助陣的林憶蓮獲得冠軍，以及台灣藝人蕭敬騰率領的獅子合唱團獲得季軍，但很令人好奇的是夾在其中的第二名是何方神聖，被大陸網友暱稱為「進口小哥哥」的23歲小鮮肉歌手迪馬希，是台灣人比較不熟悉的人物，但是他的聲音被譽為「加強版的林志炫」，可想而知他的海豚音美聲，真的聽起來很驚人，這次總決賽與香港歌手尚雯婕合作演出，以黑馬之姿，打敗獅子合唱團，獲得亞軍佳績。
1994年出生的迪馬希(Dimash Kudaibergen)，是一名哈薩克籍的歌手，出生在音樂世家，爸爸媽媽甚至阿嬤，都是音樂歌手出身，堪稱是「星三代」，他5歲就開始參加音樂學院的歌手比賽，6歲開始參加全國性的鋼琴比賽，2015年獲得歐亞歌手大賽的冠軍後一炮成名，然後在2016年首次發行個人同名專輯《Dimash Kudaibergen》，星途堪稱順遂，之後在湖南衛視《歌手2017》節目中每一場演出都引人注目，甚至在日前的總決賽中，在香港知名歌手，也是外型相當具有特色的尚雯婕助陣之下，兩人合作更有話題和可看性，表演得相當精采，不失個人特色又為彼此加分，讓迪馬希打敗群雄，一舉竄出，拿下第二名。還沒聽過迪馬希歌聲的人，可以趁此機會聽聽看世界上又多了一個「巨肺」歌手。
(中時電子報)
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