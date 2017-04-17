高市議長康裕成首次質詢 爭取放寬建蔽率

高雄市議長康裕成（左）首次質詢，與議員李喬如（右）共同關心建蔽率問題。（林宏聰攝）

高市議長康裕成、議員李喬如17日聯合質詢建蔽率問題，建議都發局將住二、住三、住四用地從現行50%建蔽率提高為60％。這是康裕成擔任議長2年多來首次質詢，事後她半開玩笑說，局長都沒正面回答問題，未來考慮同意延長議員質詢時間，嚇得同屬民進黨的市府官員連聲求饒。

國民黨高市議會黨團上周聯合質詢，要求將透天厝建蔽率提高10%，以符合地方需求，17日都市計畫委員會業務報告與質詢時，康裕成與李喬如罕見登記聯合質詢，也為民眾爭取拉高建蔽率。

康裕成直言：「這是我當議長以來第一次質詢，代表提高建蔽率相當重要，是議員迫切需要為民眾解決的問題！」

李喬如建議，建蔽率對民眾造成諸多限制，應將住二、住三、住四用地，從現行50％建蔽率提高至60％，且重新檢討退縮地的合宜性。

都發局長李怡德答詢表示，建蔽率涉及的議題相當廣泛，包括交通、基地所在地公共設施狀況，消防、通風、隱私、基地保水性、屋後溝等等，且涉及內政部意見，必須更嚴謹面對，找專家團隊，分析各種不同案例討論是否放寬。

但康裕成不滿意，質詢時間結束後還向李怡德抱怨「只講法規背景，沒直接回答要不要修改」，她更笑說，以前她當主席時，不喜歡議員要求延長質詢時間，現在才知道原來是官員都沒答到重點，以後要考慮同意議員延長3分鐘質詢時間，嚇得副市長史哲及其他官員趕緊求饒：「議長，嘜啦（不要啦）！」

李怡德隨後補充說，建蔽率議題確實涉及多個單位，市府願意充分檢討，將以專案方式，邀請專家團隊與市府都發、工務、水利、消防、地政局等相關局處一起，廣聽各方意見深入討論。

(中時)