PGA》潘政琮傳承賽T44 威巡同梯同學奪冠
美巡傳承高球賽再產生1位新冠軍！他是去年9月與潘政琮一起從威巡(PGA次巡)畢業的美國27歲新秀布萊恩。布萊恩17日決賽輪靠著67桿(-1)後來居上，以1桿之差的總桿271桿(-13)，擊敗潘政琮學習的偶像英格蘭名將唐納德，於美巡菜鳥年拿下開張首冠。
潘政琮決賽輪表現也不差，全場抓到4隻小鳥與2個柏忌，前9洞打出2鳥0柏忌34桿(-2)，後9洞揮出2鳥2柏忌36桿(+0)，交出69桿，以282桿從出發前的並列第69，上升至並列第44作收。
他這場比賽獲得1萬7604美元獎金(約台幣50萬7千元)，等於1場總獎金300萬元台巡的冠軍獎金，目前累計獎金88萬5974美元(約台幣2702萬元)，但獎金榜從原來第52，下滑至第57。
這場比賽冠軍布萊恩去年與潘政琮在威巡征戰，當季拿下3場威巡冠軍，9月以獎金榜「狀元」從威巡畢業，2人去年10月展開美巡生涯，結果潘政琮菜鳥球季拿下2場前10，布萊恩則在17日到手美巡生涯首冠。
(中時電子報)
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