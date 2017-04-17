NBA》火箭擊潰雷霆 MVP之爭哈登力壓韋少

哈登(左)、韋斯布魯克兩大年度MVP正面對決，哈登豪取37分、7籃板、9助攻，力壓韋斯布魯克，還帶領火箭擊潰雷霆，取得系列賽1比0領先優勢。(美聯社資料照)

例行賽MVP兩大熱門人選哈登與韋斯布魯克17日在季後賽正面交鋒，哈登37分、7籃板、9助攻力壓韋少的22分、11籃板、7助攻，火箭118比87擊潰雷霆，系列賽取得1比0領先優勢。

韋斯布魯克本季寫下場均大三元以及單季43次大三元的新高紀錄，但在MVP的爭奪上哈登卻是他的最大勁敵，因為火箭在哈登的領軍下取得西區第三席位，這可不是韋少與雷霆所能媲美的。

此役雷霆開賽打得很強勢，首節取得29比27領先，主場應戰的火箭靠著哈登的28投13中，其中包含3顆三分球，二、三節62比45的強悍攻勢，取得15分反超優勢，決勝節更是在打了一半的時候只讓雷霆得到6分，徹底撕裂敵軍防線，輕鬆拿下系列賽首勝。

火箭本季例行賽與雷霆交手4次贏得3勝，哈登此役又用雙手帶領球隊擊潰強敵，也為季後賽征途有了開門紅。

相較於哈登的火紅表現，韋少出手23次僅命中6球，而且還發生9次失誤，整體表現都不如前隊友哈登，輸得不冤。

(中時電子報)