聯航醜聞後 英廉航居然因超賣趕蜜月夫妻下機
在美國聯合航空(United Airlines)發生硬將亞裔醫師拖下機的醜聞後，英國廉價航空公司易捷航空(EasyJet)也傳出，因為超賣機票突然要求一對已經登機的夫婦下機，讓他們原本要到義大利度蜜月的行程因此泡湯。
根據英國《獨立報》(Indepedent)報導，一對來自倫敦的夫妻Manoj和Viddha為了要在復活節到義大利西西里島的卡塔尼亞(Catania)度蜜月，向易捷航空買了628英鎊的機票，並預訂了價值高達1,500歐元、不可退費的住宿和其他轉乘交通票。
但他們在4月10日登上易捷航空班機後發現機上座位不夠，他們被要求下機回到登機門，並取回自己的行李。當下Monaj覺得非常難堪，在整個坐得滿滿的全機乘客前被兩名機場人員請下機。
而且易捷航空的員工並沒有按照程序和歐盟規定，先徵求乘客是否有人自願改搭別班、提供相關現金補償，以及立即安排其他航班幫助旅客趕到目的地等。即便他們要求易捷航空尊重他們的權益，他們也沒有獲得相關補償資訊直到他們向《獨立報》投訴。最後他們唯一能改搭的航班是在4天後，導致蜜月旅行完全泡湯。
易捷航空在事件發生7天後，終於向《獨立報》表示它對這對夫妻的遭遇相當抱歉，當時機上超賣 了1個機位，當時機上人員處理的方法也不符合公司和歐盟規定。當時航空公司人員雖有解釋這對夫妻可憑發票獲得退款，但卻沒有提到他們有權獲得歐盟規定的補償、也未幫他們安排其他航班。為此該航空正式道歉，並保證不會再發生。
(中時電子報)
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