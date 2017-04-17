踏春賞桐嘗美食 竹縣客家桐花祭周末登場

新竹縣長邱鏡淳（中）今天在「花見浪漫台3線」2017新竹縣客家桐花祭記者會中，邀請全國民眾前來賞桐嘗美食。（陳育賢攝）

「花見浪漫台3線」2017新竹縣客家桐花祭，將在本周末22日登場。（陳育賢攝）

「花見浪漫台3線」2017新竹縣客家桐花祭將在22日登場，當天上午7點在橫山鄉合興車站由戀戀桐花路跑揭開序幕，客籍歌手朱俐靜將在春遊音樂會中獻唱，下午另有桐花春遊親子派對，縣長邱鏡淳17日誠摯歡迎全國民眾前來賞桐嘗美食。

新竹縣長邱鏡淳表示，今年的竹縣桐花祭特別以「花見浪漫台3線」為主題，再度選擇擁有深厚客家人文底蘊、優美山光景色的橫山鄉台鐵內灣支線合興車站作為開幕場地，並以車站為出發點，舉辦「第3屆新竹戀戀桐花全國路跑賽」。

此次路跑規畫了23KM挑戰組及9KM樂活組，讓跑者沿120線道到竹30、竹31及竹32線，藉由慢步樂活或是快步在山林間奔跑，參加選手可在山林與桐花的伴舞下，感受桐花的美雪之美及當地民眾的熱情。主辦單位還特別安排街頭藝人於路跑沿線表演，讓跑者可以欣賞到各式音樂演奏、奇幻魔術等，感受截然不同的藝術路跑。

重頭戲是上午10點的桐花祭開幕式，邀請國際知名聲樂家—簡文秀、《超級偶像》新竹縣客籍藝人—朱俐靜、曾獲得金鐘獎、金鼎獎及3度金曲獎的3金歌王殷正洋、金曲客家歌手曾雅君及王鳳珠，以及客委會扶植的新竹縣在地優質傑出表演團隊築夢舞集，共同與指揮家莊文貞帶領的長榮交響樂團共譜1場浪漫的春遊音樂會。

下午2時另有赫拉藝術馬戲團、享樂十弦、初心者藝術市集、有樂堂「屋簷下茶席」共同帶來的桐花春遊親子派對。

邱鏡淳還表示，除了上述精彩活動外，縣府與客委會也特別給合全縣8鄉鎮、輔導12個社區熱情參與，在桐花祭期間，規畫12條好吃好玩的桐花輕旅行路線，系列活動將持續3周，為竹縣帶來更多觀光人潮，並歡迎全國民眾前來踏春賞桐、嘗美食，感受不同形式的桐花美學。

(中時)