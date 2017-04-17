湖口仁慈醫院復活節系列活動登場
復活節是天主教會最重要的節日，天主教新竹縣湖口鄉仁慈醫院每年都會舉辦慶祝活動，今年適逢仁慈醫院創院20周年，院方17日特別為員工及就醫民眾準備1系列活動，分享祝福與喜樂。
首先登場的是復活節創意彩蛋比賽，由院內同仁自由組隊發揮創意與巧思，將復活節的意義透過作品呈現，比賽結果前3名分別以「雙十仁慈Happy Easter Day」、「復活節的心和眼」、「耶穌基督是羔羊」為主題，傳達深刻的信仰內涵及仁慈醫院的使命與願景。
入選的優秀作品將於19至21日展示於1樓大廳，並於21日的院慶大會中接受頒獎表揚。
而今天上午9點院方也舉行音樂表演、復活節祈福禮及分發復活蛋等活動，院方指出，蛋象徵生命，小雞破殼而出，是1個新生命的開始，象徵耶穌安葬在墓穴中，3天3夜之後，突破墓穴石門而出，開始嶄新的生命。今年仁慈醫院即特別準備700個復活蛋，在隆重的祈福禮後分發給就醫民眾。
此外，音樂對人而言，是很重要的禮物，不僅可表達喜怒哀樂、抒發情感，還有療癒的功效，因此長期在院內護理之家擔任音樂志工的「綠生活樂團」，昨天也應邀參與表演，以悠揚的樂聲、歌聲撫慰人心，引發共鳴。
(中時)
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