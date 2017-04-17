國民黨主席選舉 潘維剛交10萬聯署書搶頭香

國民黨主席選舉從17日開始登記，登記時必須繳交有投票權黨員當中3%的連署支持名單，且不得與其他候選人重複。算起來，3%就是為13953人，潘維剛雖然是六位參選人當中最晚宣布參選的，卻於17日一早就前往登記並繳交多達10萬份連署書搶了頭香，國民黨主席選舉有機會呈現六人競爭局勢。

原本潘維剛因為最晚參選，且相挺者較少，選情相對不被看好，甚至被質疑未必能通過連署門檻，不過因為國民黨中央這次規定查驗連署名單是否重複時，若先查1號候選人交的10萬份，查到13953人確定都是有投票權黨員後，剩下8萬多份就不再查，再查2號候選人時，同樣只要查到他交的連署書當中有13953分合格，剩下的也不再查了。因此即使某位黨員同時連署了1號與2號候選人，兩邊的連署都理應無效，但黨中央可能在先查1號候選人時還沒查到他的連署書就已經達標，之後查2號候選人時則先看到他的，計入他的連署後達標。因此本次做法相對放寬對重複連署之審查，可望使六位參選人都順利過關成為正式候選人。

(旺報)