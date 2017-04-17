NBA》無視哈登？ 韋少：我眼中只有籃球
韋斯布魯克與哈登雖身處不同球隊，但兩人小時候就認識，踏入NBA之後也曾在同隊，即便如今各已是球隊當家球星，友情仍堅定不移。然而球場上交鋒是無情的，韋少賽前表示，「一旦踏進球場，我的眼中只剩籃球，其他一概無情面可講。」
韋少強調，「當我小的時候父親就曾告誡過，你在球場上只有一個朋友，那就是你手中的皮球，這句話深植我的心中。」
哈登表示，「我10歲的時候就認識韋斯布魯克，我們經常電話聊天，雙方之間的友誼不是外人可說三道四，即便是MVP爭奪，絲毫不會動搖這猶如兄弟之情。」
哈登這句話說得沒錯，明星賽韋斯布魯克與哈登都是西區代表隊，當時韋少與杜蘭特已是水火不容，練習時韋少一人孤單的在旁邊練球，只有哈登走向前拍拍韋少的肩膀給予支持和鼓勵。
(中時電子報)
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