新北市喊沒分配到前瞻預算 管媽：富員外向窮書生搶錢

立法院今舉行前瞻基礎建設公聽會，但預算分配讓不少藍營執政縣市跳腳，新北市府更曾表達公聽會徒具形式。綠委管碧玲今在臉書公布新北市與行政院的會議結論，早在2月22日就已開會，雙北也編了203.32億元，「已經做了結論，為什麼現在卻指控行政院呢？」

管碧玲說，國會不能決議增加預算，已經送進來的預算無法增加，難道要因爲新北市分不到預算就退回重編嗎？她指出，若要刪除各縣市已核定送進來的預算，保留給新北市，「如果這樣，真的是富員外向窮書生搶錢了」。

(中時)