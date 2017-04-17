勞動部公布全台無薪假人數：8公司共245人

勞動部公布本期（106年4月15日止）因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時之事業單位計共8家，實施人數245人。

勞動部表示，根據通報，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共計8家、通報人數245人、實際實施人數245人。上期共計10家、通報人數243人、實際實施人數243人。

上期迄今已有3家停止實施「無薪休假」，另新增1家，累計減少2家，通報人數增加2人，實際實施人數增加2人。本期多數事業單位之實施人數在50人以下，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9-12日。

勞動部進一步說明，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金200億元，作為協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時之勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，即主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加該部勞動力發展署所屬分署辦理訓練之課程或該企業申請辦理之課程，以持續發展及提升個人所需技能。

除補助自辦訓練之事業單位訓練費用外，並於訓練期間，另提供勞工訓練津貼每小時133元，每月最高100小時，以維持其生計。勞工若有其他訓練需求，該部勞動力發展署所屬分署亦可彈性及時規劃辦理其他訓練課程，勞工亦可透過「全民勞教e網」、「勞動力發展數位服務平台」進行數位學習課程。

(中時)