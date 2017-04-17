2017明星產業線上就博會招商起跑
距離畢業求職旺季不到2個月，新鮮人該如何做好準備、贏在起跑點？為了協助優質企業進行人才招募、協助求職者及新鮮人順利就業，勞動部勞動力發展署台灣就業通將於4月25日至5月25日舉辦「2017明星產業來迎新 線上就業博覽會」，誠摯邀請有意願釋出相關工作機會的績優企業踴躍報名。
發展署指出，目前台灣就業通正號召各明星產業加入線上就業博覽會的行列，除了協助企業招募優質人才、增加曝光機會，也讓求職者掌握最新的好康工作機會。本次線上就業博覽會特別以新鮮人最想投入的明星產業為主軸，包括電子、金融、餐飲服務、生技、電子商務、文創等產業，釋出儲備幹部等相關職缺，並提供完整教育訓練，讓莘莘學子能早日卡位。
目前已有包括老四川餐飲、和民餐飲、摩斯漢堡、臺北汽車客運、Tutor ABC、巨匠電腦、聯成電腦等廠商參與。
發展署表示，主題性的線上就業博覽會，可讓企業鎖定目標對象進行招募，使宣傳管道更寬廣，台灣就業通除了免費協助企業製作專屬招募宣導網頁外，也會發送活動宣傳eDM給所有求職會員，並於粉絲團進行宣傳，建議求才企業多加利用，有意參與的廠商可透過24小時免付費專線0800-777-888報名。
(中時)
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