可疑!娃娃車坐一群大人 原來是…

逃逸移工坐娃娃車上工，反而引起警方懷疑。（許素惠翻攝）

為避人耳目，雇主以娃娃車接送逃逸移工上工。（許素惠翻攝）

高鐵雲林站區內沒有幼兒園，卻日常有娃娃車出入，引發警方疑案，虎尾警分局埒內派出所於是埋伏一探究竟，經攔查，發現除了駕駛外，其餘6名大人皆為印尼籍逃逸移工，雇主為避人耳目，以娃娃車掩護接送非法移工從事油漆工作，沒想到，反而令人起疑。

警方將全車帶回派出所偵訊，訊後將6名逃逸移工移送至移民署專勤隊法辦。

(中時)