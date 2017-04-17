NBA》哈登用三分球超越喬丹大帝

哈登投進三分球的手勢實在傳神，他在季後賽首戰面對雷霆投進3顆三分球，生涯季後賽投進149顆，超越喬丹大帝。(美聯社資料照)

「籃球之神」喬丹的地位無人能動搖，但「大鬍子」哈登17日用三分球超越了喬丹。

火箭17日在季後賽首輪首戰118比87擊潰雷霆，哈登繳出37分、7籃板、9助攻、3抄截的全能成績單。

這是哈登生涯第78場季後賽，三分線外出手11次命中3球，也是生涯季後賽的第149顆三分球，超越了喬丹的148顆季後賽三分球(179場)，追平小牛諾威茲基(145場)，名列史上第29。

喬丹的確不善長投三分球，平均每場季後賽投進的三分球不到1顆，相較之下哈登的外線火力就更加兇悍。隨著季後賽進行，哈登的恐怖攻擊能量有可能持續攀升，火箭能夠走多遠就得看哈登的表現了。

(中時電子報)