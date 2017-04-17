MLB》「虎王」被打爆 教頭質疑印地安人偷暗號

虎王韋藍德16日先發對印地安人4局失9分。(美聯社資料照)

老虎強投韋藍德(Justin Verlander)16日遭印地安人隊痛宰，先發4局就挨11安、狂失9分自責分，最終6比13慘敗給印地安人隊，但「虎王」及總教頭阿斯瑪斯(Brad Ausmus)認為贏球另有玄機。

「虎王」自生涯面對印地安人隊防禦率高達4.86，尤其自2014年後更飆升至5.49，總教頭阿斯瑪斯和韋藍德都認為並不單純，據《底特律新聞》(The Detroit News)記者麥考斯基（Chris McCosky）報導，阿斯瑪斯接受訪問表示，偷暗號好像變成一種流行。

「我們過去只在跑者上二壘時使用多重投捕暗號，但現在是無時無刻。」阿斯瑪斯說，「對手會觀察影片，所以我們必須持續有所作為，避免被偷暗號。」

韋藍德則透露，老虎隊並非唯一一支懷疑印地安人偷暗號的球隊，「無人在壘的時候，用多重暗號或許很多餘，但你永遠不知道，畢竟對方擁有非常堅強的先發陣容。」韋藍德與當家捕手麥肯（James McCann），賽後也花了時間看錄影帶，「或許也有可能是他們都棒子正火燙，而我投得並不理想。」

(中時電子報)