定額進用身心障礙者 男性、中高齡居多！
勞動部今天公布定額進用身心障礙者概況，根據統計，定額進用身心障礙人數逐年增加，去年底實際進用人數達8萬1984人、進用率146.2%；未足額進用的事業單位與人數相對逐年減少，至去年底總計1496家、進用不足人數為2113人。
此外，勞動部統計，實際進用身心障礙者以男性居多、約占6成5；實際進用身心障礙者以45至64歲中高齡者較多、約占4成8；實際進用身心障礙者行業以製造業最多，其次為教育業、公共行政及國防強制性社會安全，合計約占5成。
勞動部指出，截至去年底，法定應進用身心障礙者義務機關（構）為1萬6881家，應進用人數為5萬6079人，實際進用人數為8萬1984人，進用率達146.2％。近年實際進用人數皆逐年增加，較2012年底淨增加1萬2161人、成長17.4％；未達法定進用機關（構）數自2012年底的1622家，逐年下降為1496家，法定應進用不足人數亦從2667人逐年下降至2113人。
勞動部也指出，去年底實際進用身心障礙者8萬1984人，其中男性5萬3221人、占64.9％，女性2萬8763人、占35.1％，與身心障礙者人口結構中女性比率略低與勞參率較低有關。若依障礙類別觀察，肢體障礙者有3萬3110人最多、占40.4％。
另依年齡別觀察，則以45至64歲共計3萬9628人最多、占48.3％，其次為25至44歲3萬4832人，占42.5％。
勞動部也分析，實際進用身心障礙者之工作縣市，進用人數較多者為6都，合計占7成6，其中又以以新北市161.5％最高。
(中時)
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