Ella先產娃當媽 SHE《金鐘罩鐵布衫》MV神預言
陳嘉樺（Ella）在12日順利產下兒子「勁寶」，與老公賴斯祥升格當新手爸媽，Selina、Hebe都陪伴在Ella身邊，好姊妹也順勢當上乾媽，SHE好交情不言而喻。Ella成為團體第一個當媽媽的團員，不過就有粉絲發現，SHE在2004年推出的《金鐘罩鐵布衫》MV劇情，恰巧與現在Ella當媽不謀而合。
Ella是SHE中第一個當媽的團員，就在新手媽Ella、乾媽一號Selina及乾媽二號Hebe開心迎接「勁寶」時，就有歌迷發現，SHE13年前的歌曲《金鐘罩鐵布衫》MV中，Ella扮演寶寶，躺在嬰兒床上，被指神預言是團體第一個生娃的人，而《金鐘罩鐵布衫》MV也引發歌迷不少回憶。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。