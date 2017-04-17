Ella先產娃當媽 SHE《金鐘罩鐵布衫》MV神預言

陳嘉樺（Ella）12日順利產下兒子「勁寶」，成為SHE第一個當媽媽的團員。（圖／本報系資料照片）

陳嘉樺（Ella）在12日順利產下兒子「勁寶」，與老公賴斯祥升格當新手爸媽，Selina、Hebe都陪伴在Ella身邊，好姊妹也順勢當上乾媽，SHE好交情不言而喻。Ella成為團體第一個當媽媽的團員，不過就有粉絲發現，SHE在2004年推出的《金鐘罩鐵布衫》MV劇情，恰巧與現在Ella當媽不謀而合。

Ella在《金鐘罩鐵布衫》mv扮演寶寶，Hebe跟Selina飾演父母。（圖／取材自Youtube）

Ella是SHE中第一個當媽的團員，就在新手媽Ella、乾媽一號Selina及乾媽二號Hebe開心迎接「勁寶」時，就有歌迷發現，SHE13年前的歌曲《金鐘罩鐵布衫》MV中，Ella扮演寶寶，躺在嬰兒床上，被指神預言是團體第一個生娃的人，而《金鐘罩鐵布衫》MV也引發歌迷不少回憶。

(中時電子報)