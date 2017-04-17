無視警鈴硬闖平交道 轎車撞壞遮斷桿

平交道警鈴聲響起，遮斷桿也降下，銀色轎車仍硬闖。（張穎齊翻攝）

銀色轎車車尾勾到遮斷桿，遮斷桿整根彎曲。（張穎齊翻攝）

昨（16）日中午12時，新北市瑞芳區逢甲路平交道發生一起硬闖平交道撞斷遮斷桿事件。一台銀色轎車不管平交道警鈴聲響起，硬是闖過平交道，導致後車箱的尾翼勾到遮斷桿，弄壞遮斷桿。

當時現場平交道警鈴聲響起，遮斷桿開始啟動要放下，卻還有兩輛轎車不管警鈴硬闖，事主銀色轎車也跟著前車硬闖，當他開到平交道中間時，突然放慢速度，前方遮斷桿即將降下，他才又加速穿越，雖然即時開離平交道，但他的車尾也弄勾斷了遮斷桿。

事發經過被一旁的鐵道迷拍下，隨即放上爆料公社，鐵道迷表示，原本要拍火車經過的畫面，沒想到卻意外拍到這個插曲。

瑞芳派出所長陳錫禎表示，事發後半小時內，鐵路局舊前來將遮斷桿修好，銀色轎車將被監視器畫面逕行舉發，依道路交通管理處罰條例第54條1項1款罰4萬5千元，遮斷桿損傷則賠償鐵路局2600元。至於前兩台轎車因為是在警鈴響5秒的緩衝時間內，所以不進行開罰。

(中時)