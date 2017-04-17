買票當選議員 呂明亮判囚3年10月定讞

前苗栗縣無黨籍議員呂明亮3年前競選期間，交給鄒姓樁腳3萬元，以每票500元向選民買票，他去年遭法院判決當選無效確定，失去議員職務，刑事究責部分，最高法院今日依違反選罷法將呂男判刑3年10月，褫奪公權5年，須入獄服刑。

判決指出，呂男在2014年參選縣議員，吳慧貞(判刑1年10、緩刑5年確定)則為市民代表侯選人，呂男為求順利當選，透過其樁腳、市長候選人鄒玉梅（車禍死亡)介紹，與吳女聚餐並當面請託她在議員選舉幫忙。

呂男隨後委請鄒女將3萬元賄款交給吳女，以每票500元進行買票，吳女因先前已允諾呂男幫忙拉票，於是在2014年11月3日晚間在苗栗市勝利里交付賄款有投票權的里民，要求對方投票給呂明亮。

3天後苗栗縣調查站接獲檢舉展開約談及搜索，呂明亮得知事件曝光，與吳女相約見面，並要求她自行扛下賄選刑責及離開苗栗選完再回來，吳女即離開而遭檢方發佈通緝，選舉後她到案並供出呂男賄選的犯行。

台中高分院審理後認為，呂男為求當選未循正常方式，以交付賄賂賄選之方式，妨害投票之公正、公平及純潔，對整體選舉風氣影響匪淺，所為誠屬不該，將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)