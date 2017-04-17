女兒目睹尪調情小三 《食神》女星險輕生現變富婆

薛家燕在《食神》扮演評審「味公主」為人熟知。(圖／翻攝自東網、網路)

薛家燕失婚不氣餒，現成億萬富婆。(圖／本報系資料照)

香港女星薛家燕因在《食神》扮演評審「味公主」為人熟知，28歲嫁給商人石保慶後，就淡出螢光幕前，未料老公外遇還拋家棄子，她只好獨力撫養兒女長大，近日她難得鬆口談婚變，坦言曾有輕生念頭。

薛家燕常笑臉迎人，不過她曾經歷婚變，她在當紅之際嫁給經營餐飲業的石保慶，婚後生下2女1子，未料老公風流，在公園和小三調情，還被4歲長女全程目睹，不過為了孩子她隱忍，沒想到丈夫最後仍拋家棄子，更把資產全轉給自己母親，她和子女被婆婆逼走，直到1995年才以被遺棄多年成功申請離婚。

憶起那段過往，她坦言曾想輕生，那時家住25樓的她，正要跳下去時被大女兒叫住，才免於悲劇發生，後她為了撫養子女，決定復出演藝圈，陸續演出不少港劇和港片。熬過那段辛苦時光，她現成了億萬富婆，手上持有至少9個物業，靠投資眼光精準買樓致富，近日兒子求婚成功，她也答應會送上有紀念性的6位數家傳之寶給未來媳婦。

(中時電子報)