MiLB》李振昌中繼登板 9球飆2K

李振昌3A中繼無失分。(本報資料照)

效力洛磯小聯盟3A的艾布奎克同位素隊（Albuquerque Isotopes）的我國好手李振昌，17日對水手3A塔科瑪雨山隊（Tacoma Rainiers）中繼登板1局，用9球無安打、另飆2K繳出無失分表現。

儘管球隊最終1比3落敗，不過李振昌中繼表現穩定，在5局接替先發投手霍夫曼(Jeff Hoffman )登板，主投1局沒有被擊出安打，只用9球其中有7好球，無失分另外飆出2次三振。

這是李振昌本季第4場出賽，至今共投4.2局僅被敲3安失1分，全都是在上一場面對響尾蛇3A雷諾王牌隊（Reno Aces）時，此役1局無失分，自責分率也降至1.93。

(中時電子報)