涉多起詐騙 網紅「小舒淇」 拘提到案

在直播軟體自稱「小舒淇」的32歲網紅黃芮溱，因涉及多起詐騙案今年2月遭新北市警海山警分局逮捕，移送新北地檢署後裁定交保並限制住居，日前檢方多次傳喚黃女不到，昨（16）日檢方簽發拘票，由海山分局偵查隊幹員將黃女拘提到案。

據了解，黃女交保後隨即搬離原新莊區住處，輾轉更換2處住所，同時改名、換手機，檢方屢次傳喚不到，遂指示警方查明黃女去向，將黃女拘提到案。

昨天下午，警方查出黃女落腳五股區，立即趕往拘提，幹員到場後，發現黃女正準備再度搬家，幹員暗幸差點走脫了狡兔。

警方在黃女住處又起出來路不明的iphone1支及MacBook1台，偵訊後將移送新北地檢署。

(中時)