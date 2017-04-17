NBA》返家奔喪 第二戰小刺客能否歸隊？
「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的妹妹16日在華盛頓車禍身亡，17日艾塞亞湯瑪斯在悲傷中出賽，雖然奮勇攻下33分，但塞爾提克最終還是敗給了公牛。綠衫軍教頭史蒂文斯賽後表示，湯瑪斯可能返家奔喪，無法確定第二戰能否歸隊。
湯瑪斯的妹妹希娜，年僅22歲，她在當地周六上午5點多開車行駛在州際公路上，不知何故車子突然偏離車道衝過護欄撞上廣告T柱，左前方車頭全部凹陷，沒綁安全帶的希娜當場身亡。
史蒂文斯表示，無論他做任何決定，球隊都會無條件支持他。
塞爾提克17日迎戰公牛，球隊在賽前為希娜默哀，湯瑪斯低頭流下傷心淚，隊友與工作人員紛紛上前慰問，湯瑪斯也在自己的左腳球鞋上寫著「CHYNA，RIP，LiL，SiS（安息吧！我的妹妹），右腳球鞋則是標註4-15-17讓人感傷的日子，懷念已去世的妹妹。」
(中時電子報)
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