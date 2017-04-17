北韓試射飛彈失敗 美國搞的鬼？

南韓首爾一處街道正播放北韓試射飛彈的消息。(圖/美聯社)

近期的朝鮮半島局勢極為不穩，美國派遣航母群部署東北亞，意在恫嚇北韓；北韓也不甘示弱，以試射飛彈回應，但昨天(16日)的發射卻以失敗告終。有專家分析，這可能是美軍的電磁波或網路攻擊發生了效用！

北韓在當地時間16日早，朝東海岸帶發射一枚型號不明的導彈，隨後約4到5秒就發生爆炸。雖然美方未對此事件發表進一步評論，但外界多有揣測，各方對此提出不同意見。

英媒《每日電訊報》引述專家分析，美國可能是利用電磁波傳播或網路干擾，對北韓導彈實施「主動抑制發射」攻擊。其中，包括影響導彈上的電子設備，以及干擾其指揮、控制或瞄準系統。

(中時電子報)