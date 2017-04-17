美副總統訪韓三八線 稱對北韓容忍政策已結束
美國副總統彭斯(Mike Pence)周日抵達南韓，展開了任內的首次東亞訪問之旅，而他首要任務便是和南韓代理總統黃教安商議，防禦北韓日益增強的飛彈與核武系統，而就在北韓試射導彈失敗的隔天上午他趁會面之前，前往了鄰近三八線的非軍事區柏尼法斯營(Camp Bonifas)美軍基地及板門店視察，他強調「美國對北韓的容忍戰略時代已經結束」，也傳達了川普政府處理北韓問題的決心。
彭斯今天在視察兩韓軍事化邊界停戰村板門店時表示：「美國對北韓的容忍政策時代已經結束，總統川普明確表示美國和我們同盟的耐心已經用盡，我們希望看到北韓放棄他們魯莽的行徑和開發核子武器的行為，而且我們以不可以接受北韓一直用試射導彈來測試我們」，而他也稱川普希望中國可以對北韓有更高層度的施壓，來使北韓放棄核武。
另外，彭斯今天也提及自己的父親在1950年代參與了韓戰，和南韓軍隊並肩作戰，而如今美國也會和堅定的盟友南韓站一起，透過力量尋求和平，但也將不排除為達目標而採取的任何手段。彭斯這次在北韓試射導彈失敗後的隔天就到訪極敏感的三八線，被視為是延續冷戰時期的象徵，加劇朝鮮半島的緊張局勢。
(中時電子報)
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