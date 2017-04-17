加國大麻合法化草案出爐 還有5件你必須知道的事
加拿大政府日前已經正式公布休閒用大麻合法化草案，議案正式啟動，這也是加拿大總理杜魯道當初競選時對選民的承諾。如果大麻法案明年順利通過，那麼加拿大將成為全球繼烏拉圭之後，第二個合法擁有大麻市場的國家。
加拿大總理杜魯道日前在推特發文表示說，目前加拿大的兒童太容易取得大麻了，我們要改變這種現象。根據《CNN》報導，明年7月加國若將大麻合法化順利通過，將會限制大麻取得的管道，也會讓法律變嚴，促使兒童難以取得大麻，因此加拿大會變得更加安全，除此之外，報導還歸納出以下5點重要事項：
1.禁止攜帶大麻出境加拿大國土。攜帶大麻出境屬於嚴重的刑事犯罪，因為目前有關大麻的法律仍有各國差異存在。
2.加拿大成人可以合法擁有30公克，以及每戶可以合法栽種4株大麻。
3.18歲以下的加拿大青少年和兒童不能持有大麻，同時禁止取得或購買大麻。但是加拿大各省可以自行提高最低年齡的限制，如果必要的話。
4.如同開車不能喝酒一樣，在加拿大開車時，也禁抽大麻，或是使用其他藥品。
5.加拿大政府將訂立一套流程，規範大麻製造、生產和銷售管道。將對銷售大麻的業者收取執照費用和課徵營業稅，試圖從犯罪組織中獲利。
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(中時電子報)
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