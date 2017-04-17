陸媒稱中國台北 張小月：會正式抗議

大陸媒體近日將台灣運動團隊名稱從原本「中華台北」改稱「中國台北」，陸委會主委張小月17日在立法院內政委員會中答覆立委詢問時表示，我國參加國際比賽的名稱是根據國際奧會認定的名稱「中華台北」，大陸媒體單方改變的舉動不能接受。立委曾銘宗問是否向大陸方面提出抗議？張小月表示已經有公開回應，也公開表示政府嚴正立場。是否向大陸正式提出抗議方式？她表示：「會的」。會向大陸正式發函提出抗議。

近日在大陸舉行的桌球亞青賽，大陸媒體從原先稱「中華台北」，全部改稱為「中國台北」。陸媒還分析稱，這是陸方給台灣傳遞的訊息。

(旺報)