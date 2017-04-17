反制美韓斬首行動 北韓設特殊作戰軍

北韓新設的特殊作戰軍15日首度在太陽節大閱兵亮相，隊員塗抹偽裝油膏，戴黑色墨鏡與配有夜視鏡的頭盔，外表幾乎與韓美特種部隊隊員一樣。（圖/美聯社）

繼北韓16日試射飛彈失敗後，正在韓國訪問的美國副總統彭斯（Mike Pence）17日說，華府對平壤的「戰略容忍」（strategic patience）時代已結束。而最近盛傳，美韓可能對金正恩政權採取斬首行動，以杜絕北韓沒完沒了的挑釁。

然而，平壤也不是省油的燈，據韓聯社17日報導，北韓繼陸、海、空三軍和戰略軍之後，出現了特殊作戰軍的新軍種。

在北韓媒有關紀念「國父」金日成105冥誕閱兵式的報導中，「特殊作戰軍」一詞首度登場。北韓《勞動新聞》在介紹閱兵式檢閱方隊時，依序提到人民軍海軍、航空與反航空軍、戰略軍、特殊作戰軍，而從檢閱順序來看，特殊作戰軍規模要大於軍團，與海軍、空軍平級。

朝中社13日曾報導金正恩參觀「特殊作戰部隊空降及目標打擊大賽」的消息，據分析，特殊作戰軍可能藉這次打擊大賽為契機設立，並在閱兵式上首度亮相。

特殊作戰軍司令由曾任11軍團團長的上將金英福（3星）擔任，北韓媒體在有關閱兵式的報導中稱，「陸軍上將金英福率領特殊作戰軍閱兵方隊」。在截至13日的北韓媒體報導中，仍是少將（1星）的金英福，在14日進行的高級軍官任免中升為上將。因此有分析認為，北韓軍方可能將先前的11軍團擴編，而設立特殊作戰軍。金英福被任命為司令後，便與海軍、空軍等其他軍種司令一樣，晉升為大將。

在閱兵式上，特殊作戰軍方隊隊員塗抹偽裝油膏，戴黑色墨鏡與配有夜視鏡的頭盔，外表與韓美特種部隊隊員相差無幾。

分析認為，北韓成立特殊作戰軍，是為了因應韓美醞釀對北韓採取的「斬首」行動。在今年舉行的韓美聯合軍演中，美國派出海豹第六分隊的海軍特種作戰研究大隊等，針對北韓，進行歷來規模最大的特戰部隊斬首訓練。而韓軍也計畫，將在今年下半年，成立實施執行北韓斬首任務的特種旅。

北韓借閱兵式公開新軍種並非首次，金正恩執政後，北韓在2012年4月紀念金日成100歲冥誕的閱兵式上，便公開了「戰略火箭軍」，後來該部隊於2013年擴編為戰略軍。

(中時電子報)