NBA》重現老八傳奇 公牛過首輪機率40％？
直到例行賽最後一戰才驚險搭上季後賽末班車的公牛，17日在吉米巴特勒領軍下逆轉擊敗東區戰績最佳的塞爾提克，這是NBA自從2003年將季後賽首輪改成7戰4勝制以來第6次出現老八在首戰擊敗分區第一的戲碼。
這是NBA史上第12次老八在季後賽首輪首戰就能擊敗第一種子球隊，先前只有3隊能夠闖進第二輪，成功機率只有27.27%，但如果從賽制更改後算起的話，成功機率卻是提升到40%，過去13年來出現5次老八球隊贏得首勝，其中兩次過關，分別是2007年勇士4比2淘汰小牛，2011年灰熊幹掉馬刺，另外三次失敗的球隊是2014年老鷹3比4不敵溜馬、2003年太陽2比4不敵馬刺，以及2003年魔術3比4輸活塞。
公牛也曾在2012年以東區第一種子資格殺進季後賽，但該年羅斯受傷，首輪雖拿下第一場勝利，但最終被七六人4比2掃地出門，嘗到被老八擊敗的苦果。如今想要重現榮耀，就得看艾塞亞湯瑪斯能否走出喪妹之痛了。
(中時電子報)
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