小潘T44獎金50萬 美巡年總獎金究竟多少？

「球王」強森本季打不到2分之1賽程就賺到534萬6600美元獎金。(美聯社資料照)

「小飛俠」潘政琮在傳承高球賽獲得並列第44，獎金1萬7604美元，折合台幣約50萬7千多元，差不多是1場總獎金3百萬元台巡的冠軍獎金，要是奪得大賽冠軍，獎金就高達近200萬美元， 約台幣6千萬元左右，美巡名符其實是全球各地高手都想前往掏金的「金礦」。

美巡(PGA)1年比賽50多場，其中包括4場季後賽與「4大賽」，以2016-17球季來說，單場總獎金最少310萬美元，最多1200萬美元(美國公開賽)，平均冠軍獎金在120萬美元至200萬美元之間。

至於全季總獎金究竟多少？根據統計，2016-17球季的總獎金超過3億美元，換算台幣逾900億元，一流高手1年不難賺到1桶金，像伍茲全盛1年就有逾1千萬美元獎金。

現任「球王」美國名將強森，本季贏得3冠暫居「獎金王」，目前累計獎金534萬6600美元，這個球季可望突破千萬美元大關。美巡選手只要表現不要太差，1年至少有百萬美元人獎金入袋。

去年10月征戰美巡的潘政琮，目前為止參加15場比賽，雖然只有7場晉級，但RSM菁英賽拿下第6，農保公開賽並列第2，光是1場並列第2就進帳58萬9600美，讓他累積獎金已有88萬3578美元，約台幣2700萬元，美巡第1個球季可望突破3千萬元。

PGA20年前的全年總獎金為5千萬美元，但自伍茲1997年加入美巡以來，20年來的總獎金翻升6倍之多，但隨著這個金礦愈來愈大，競爭也相形激烈，光是想取得美巡參賽卡難度就很高，想在這裡掏金得靠真本事。

(中時電子報)