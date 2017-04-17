根本沒路硬架出來 最腳軟天空步道 一滑就掰了
愛逛天空步道但又嫌有些地方不夠刺激嗎？快試試這條根本沒路卻硬架出來的步道，只要一個閃神腳滑，就直墜深達100多公尺的峽谷與急流中。被稱為「全世界最危險又最恐怖的步道」，西班牙國王密道(El Caminito del Rey Path)就是這麼一個讓你舉步維艱、怎麼樣也不敢走上去的驚悚景點。
這處最寬處也只有大概一公尺的步道，位於西班牙馬拉加省埃爾喬羅河上方約100公尺高的懸崖壁上，於1901至1905年建成。為什麼要選這麼險峻的地方興建步道？一開始並非為了觀光考量。
原來早年當地政府利用山區的Gaitanejo瀑布的落差進行水力發電，山區建有水電站，這條步道是為了必須往返於水電站與瀑布之間的建築工人使用，可以說是硬架出來的一條路，驚險破表但卻獨擁絕美風光。西班牙國王Alfonso XIII阿方索十三世曾來走過這條步道，因此得名。
這麼危險卻又美麗的景色很快吸引來登山健行客和冒險家前來挑戰，不過步道年久失修又險峻，多年來，遊客必須在沒有欄杆的情況下攀過這處崎嶇山路，屢傳傷亡，光是1999年和2000年間，就先後發生2起重大意外，奪走5條寶貴性命，官方只好在2001年將其關閉，進行修整，這一關閉就是14年
號稱斥資超過5百萬歐元整修的國王密道在2015年間重新開放，近兩年來已經吸引了全球破60萬遊客造訪，但為了安全理由，步道每天只開放1100名遊客造訪，走完全程步道約需4-5個小時。
(中時電子報)
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