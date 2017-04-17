張向忠尋政治庇護？張小月指只有長期居留

行政院大陸委員會主委張小月（見圖）。（資料照，郭吉銓攝）

大陸遊客張向忠近日來台跟團旅遊卻演出跳機，並在媒體放話表示要向台灣尋求政治庇護。陸委會主委張小月17日在立法院內政委員會接受立委質詢時表示，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，並沒有政治庇護項目，張向忠目前尚未向任何政府機關提出要求，待他提出後，將會跨部會召開審查會，調查其行為是否屬實，決定是否給予「專案長期居留」。

張小月說，目前不知張向忠人在何處，而且因他在大陸曾有被關押的犯罪紀錄，這次來台是跟團旅遊，脫逃的行為已經觸犯《兩岸旅遊協議》規定，陸委會已經向大陸方面通報。

至於張向忠向媒體表示要向台灣尋求政治庇護，張小月表示，需要再進一步調查，如果屬實再做一下階段處理安排。

(旺報)