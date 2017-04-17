男子凌晨載協尋少女 警盤查扣二、三級毒品
苗栗警分局南苗派出所副所長劉文禮、警員徐千田，17日凌晨1時40分巡經苗栗市中山路與民生街口時，發現一部自小客車停在路邊，車上人影晃動行跡可疑，趨前察看，發現該車為曾姓男子駕駛，搭載的李姓少女為協尋人口，經盤查，再查獲第二、三級毒品。
警方調查，20歲的曾姓男子，今日凌晨駕駛自小客車搭載未成年的李姓少女，警方盤查得知少女為文山派出所通報的失蹤人口，另在她腳踏板下發現有個黑色背包，詢問裡面物品時立即引起曾男緊張神情。
員警準備進一步盤查時，曾男主動從背包內取出七星牌包裝咖啡包混合型新興二級毒品11包，共重83.16公克，金色包裝咖啡包混合型新興二級毒品15包重51.74公克，及三級毒品14小包24.76公克，共查扣二、三級毒品計159.66公克，並坦承持有。
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(中時)
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