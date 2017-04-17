「斷八田頭者是狗熊」 熱血教師挨酸：適用砍蔣頭嗎？

今年來先後發生蔣介石銅像（右）、八田與一銅像遭斷頭的不理智行為。（圖／中央社、曾百村攝／合成）

「嘉南大圳之父」八田與一塑像昨（16）日遭斷頭，有熱血教師之稱、曾參與反黑箱課綱的大直高中公民教師黃益中認為，這是台灣最醜陋的風景，更痛批兇手是徹底的狗熊：對此，淡江大學全球政治系系主任包正豪稱自己認同此說法，但也好奇，黃的這番話，是否適用於蔣介石銅像頭顱被砍的個案。

黃益中昨於臉書指出，大家都可以表達要不要移除八田與一銅像的意見，但不該趁夜黑風高時將其斷頭，這是以言論自由來傷害言論自由，相當沒有公民素養；包正豪認為，此次事件很有可能是模仿先前蔣介石銅像頭顱遭砍一案，不知黃當初有無這麼義憤填膺，若是沒有的話，那台灣最醜陋的風景恐得多加一人。

不過，現在於黃益中的臉書，已找不到其原始po文；包正豪則補充，自己真的不知道黃究竟有無就蔣介石銅像被砍頭一事表達看法，就算他沒說，也不代表認為那是可以被接受的，包更強調自己對黃有信心，「必然會傳達不受個人主觀政治態度影響的言論自由價值觀給他的學生及社會大眾。」

(中時電子報)