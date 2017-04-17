只會呼籲放人 顏寬恆批陸委會狗吠火車

國民黨立委顏寬恒17日對於陸委會只會向大陸「一再要求」，大陸方面卻完全沒有回應，根本是「狗吠火車」。(圖/本報資料照)

李明哲事件發生至今已超過三周，立委顏寬恒17日對於陸委會只會向大陸「一再要求」，大陸方面卻完全沒有回應，根本是「狗吠火車」，他要求陸委會應該要主動建立溝通管道，讓整個事件可以早日落幕。

顏寬恒17日在立法院內政委員會質詢陸委會主委張小月時表示，李明哲事件完全看不到政府有任何積極的作為。海基和海協兩會完全沒有溝通機制，連電話都打不通，兩岸從原來的緊繃關係，已經進入冰河時期，請問陸委會在此案件中扮演什麼角色？難道完全沒有私下溝通的管道嗎？

張小月答詢表示，陸委會在案發後，曾與家屬進行沙盤模擬推演，同時要求大陸方面趕快同意家屬去大陸探視，因為這是人道問題，大陸不應以政治因素，拒絕與我方溝通對話，同時，陸委會也要求大陸方面正式對外公開說明李明哲究竟觸犯何種法令。

顏寬恒說，陸委會不應只是要求對方溝通對話，但是對方如果完全不回應、不理會，那只是在「狗吠火車」，應該要有交涉的方法和能力，現在看不到兩岸之間有人可以對此案有所作為，反而處於無人可以營救的狀態。

張小月表示，在馬英九總統任內也曾發生鍾鼎邦案件，當時也是花了50幾天的時間，才把他營救回來，處理此事要有相當高的智慧和辦法。李明哲案突顯大陸不透明、不公開，不按法律規章來走，陸委會也希望國人全體一起來共同努力。

顏寬恒反駁說，不是每件事情都要拿前朝來比較，「難道李明哲如果在50天之內就營救回來，就是蔡英文政府比較有能力嗎？」，現在看不到政府的作為，政府的要求沒被對方落實，是政府應該要努力的，而不是透過當事人和民間自己的方式去努力才對。

(旺報)