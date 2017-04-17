植物人妻化美妝 夫淚慶結婚25周年
從事模具工作的黃姓男子4年前因工作意外手指遭機器截斷，太太為照顧丈夫、小孩，還須擔起養家重擔，3年前因過於操勞，高血壓、糖尿病未善加控制，導致腦病變，成為植物人，目前入住創世基金會板橋院區。
本月12日是黃先生夫婦結婚25周年，黃先生向基金會表達結婚紀念日是和太太每年必共度的日子，基金會為完成黃先生願望，今（17）日特地為黃先生和妻子盛大舉辦結婚紀念，請到愛妮雅化妝品公司免費為黃太太裝扮，並準備浪漫午餐。
黃先生含淚為太太獻上鮮花和深情一吻，感人氣氛讓旁人也不禁濕了眼眶。
(中時)
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