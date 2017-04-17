准張向忠長期居留？ 張小月：言之過早

針對立委陳怡潔詢問中國大陸異議人士張向忠跳機尋求政治庇護一事，陸委會主委張小月（見圖）17日在立法院內政委員會答詢表示，張向忠並沒有跟任何政府單位接觸，且兩岸人民關係條例並無「政治庇護」，大陸人士若因政治立場不同來台，只適用「專案長期居留」，她表示，政府現階段必須釐清事實狀況，是否通過「專案長期居留」還「言之過早」。（劉宗龍攝）

針對立委陳怡潔詢問中國大陸異議人士張向忠跳機尋求政治庇護一事，陸委會主委張小月（見圖）17日在立法院內政委員會答詢表示，張向忠並沒有跟任何政府單位接觸，且兩岸人民關係條例並無「政治庇護」，大陸人士若因政治立場不同來台，只適用「專案長期居留」，她表示，政府現階段必須釐清事實狀況，是否通過「專案長期居留」還「言之過早」。（劉宗龍攝）

針對立委陳怡潔詢問中國大陸異議人士張向忠跳機尋求政治庇護一事，陸委會主委張小月17日在立法院內政委員會答詢表示，張向忠並沒有跟任何政府單位接觸，且兩岸人民關係條例並無「政治庇護」，大陸人士若因政治立場不同來台，只適用「專案長期居留」，她表示，政府現階段必須釐清事實狀況，是否通過「專案長期居留」還「言之過早」。

(中時)