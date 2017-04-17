學習劇場有門道！科技X文創「藝思塾」教撇步

劇場技術人員工作示意照。（廣藝基金會提供）

藝術非高不可攀，數位時代，學習藝術也有更親民的作法！廣藝基金會今年成立「藝思塾」人才培訓平台，首部曲「劇場技術與管理班」備受關注！ 六位橫跨劇場、大型商業活動資歷的技術業界講師領軍，7/17-8/18將在廣藝廳（高科技企業廣達集團總部）內正規場館，搭起技術劇場寶典分享、世代傳承的橋樑。

廣藝基金會長期關注表演藝術各項發展中，發現了劇場技術與管理人才缺乏的困境，已經無法供給一個作品產出的人才能量。加上兩岸新場館的快速建置，劇場技術與管理人才被瓜分的狀態下，各表團往往無法找到足夠的專案人員，因應創作能量強大的演出場次。

基金會自去年成立共享事業發展部（AU9），其中「藝思塾」主要的發展項目是培育劇場人才，與發展多元的劇場相關課程，除了人才培訓開辦「劇場技術與管理班」，未來也期待與劇場專業和創作人一同打造不同主題課程，讓親近藝文成為容易、有趣的事情。

今年廣藝基金會與業界實務經驗豐富的導師聯手，打造「藝思塾」的課程，為的就是培育出態度正確、能獨立思考的劇場好手。並提供資源、行政人力與廣藝廳，作為劇場技術與管理實作的場地，用完整而大量的實作時數，供給學員在投入實際職場前，一個扎實的訓練。

「劇場技術與管理班」有別於短時數、專攻某技術分項的課程，強調技術劇場的完整性，含括劇場通識、舞台管理，更把舞台、燈光、音響、視訊的業界老師邀請來上課與實作，課程從7月中旬開始整整五週的密集課程，包括最後實習安排共計220小時，整個課程的靈魂人物與開班特色就是現職兩廳院技術顧問的林家文老師。

本會與課程導師都有相同的熱情與共識，所以除了把大量的專業知識、案例分享、實作放入課程中，更安排了實際演出的技術實習，為的就是結訓後讓學員跟職場可以無縫接軌。另外，加上導師的多元與豐富經驗背景，讓真正有心投入產業的學員，有培訓前與後的終身諮詢對象，也是本次培訓課程中所強調的導師制（Mentor）。

歡迎對劇場技術與管理線上工作者、未來工作者，或是想要學習第二技能多元就業的民眾，報名本會藝思塾的課程，扎扎實實地跟著導師、業師一起打開視野格局，從今年開始，成為高職能、態度正確的熱血劇場人！

(中時電子報)