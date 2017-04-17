藍興堡傳奇 舞出大里杙歷史故事
為讓更多人了解先民來台開墾的歷史，青年高中舞蹈科與台灣青年舞團攜手，創作「大里杙之歌－藍興堡傳奇」大型舞劇，4月22日起進行全台5場巡迴演出。今日上午的記者會，舞者特別以充滿藝術感的舞姿舞出台灣傳統之美。
中台灣最膾炙人口的廟會活動「三月拜媽祖」也登上劇場，青年高中舞蹈班學生分別飾演抬轎者、膜拜的民眾，以不同舞姿展現出傳統對媽祖信仰的虔誠，另一幕則以舞蹈詮釋早期婚禮的喜氣與熱鬧。
「大里杙之歌－藍興堡傳奇」敘述300年前藍廷珍從漳州渡海到台灣、平定朱一貴之變並開墾中台灣的感人故事，在剿亂、家族經營並打造出大里杙的歷史故事中，又穿插著一段情愛故事。文史家鄧相陽表示，這部劇是透過藝術展現歷史的寫照。
大里區長周崇琦指出，青年高中之前曾與公所討論，希望創作以大里為主題的劇碼，千呼萬喚終於呈現，這齣舞劇堪稱大里人的驕傲，它呈現歷史的真實，值得觀賞。
青年高中與台灣青年舞團從2007年開始創作一系列「舞詠台灣」的作品，包括印象水沙連、平埔詩歌、賽德克之歌等皆膾炙人口，最新創作「大里杙之歌－藍興堡傳奇」本月22日起將分別於苗北藝文中心、國父紀念館、員林演藝廳及台中中山堂演出。
(中時)
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