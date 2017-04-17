藍興堡傳奇 舞出大里杙歷史故事

青年高中舞蹈科學生換上傳統舞蹈服飾，以亮麗舞姿舞出台灣歷史。（林欣儀攝）

參與演出「大里杙之歌－藍興堡傳奇」大型舞劇的舞者開心與大里區地方仕紳合影，盼巡演開出好票房。（林欣儀攝）

參與演出「大里杙之歌－藍興堡傳奇」大型舞劇的舞者與青年高中師長合影。（林欣儀攝）

為讓更多人了解先民來台開墾的歷史，青年高中舞蹈科與台灣青年舞團攜手，創作「大里杙之歌－藍興堡傳奇」大型舞劇，4月22日起進行全台5場巡迴演出。今日上午的記者會，舞者特別以充滿藝術感的舞姿舞出台灣傳統之美。

中台灣最膾炙人口的廟會活動「三月拜媽祖」也登上劇場，青年高中舞蹈班學生分別飾演抬轎者、膜拜的民眾，以不同舞姿展現出傳統對媽祖信仰的虔誠，另一幕則以舞蹈詮釋早期婚禮的喜氣與熱鬧。

「大里杙之歌－藍興堡傳奇」敘述300年前藍廷珍從漳州渡海到台灣、平定朱一貴之變並開墾中台灣的感人故事，在剿亂、家族經營並打造出大里杙的歷史故事中，又穿插著一段情愛故事。文史家鄧相陽表示，這部劇是透過藝術展現歷史的寫照。

大里區長周崇琦指出，青年高中之前曾與公所討論，希望創作以大里為主題的劇碼，千呼萬喚終於呈現，這齣舞劇堪稱大里人的驕傲，它呈現歷史的真實，值得觀賞。

青年高中與台灣青年舞團從2007年開始創作一系列「舞詠台灣」的作品，包括印象水沙連、平埔詩歌、賽德克之歌等皆膾炙人口，最新創作「大里杙之歌－藍興堡傳奇」本月22日起將分別於苗北藝文中心、國父紀念館、員林演藝廳及台中中山堂演出。

(中時)