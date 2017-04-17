力爭前瞻基礎建設計畫 陳菊：給高雄未來發展的機會

高雄市大眾運輸量年年增加。（高雄市新聞局提供）

市長陳菊爭取捷運黃線等軌道建設。（高雄市新聞局提供）

高雄市長陳菊在公聽會上力陳軌道建設對高雄發展的重要性。（劉世芳辦公室提供）

曾任高雄市副市長的立委劉世芳，向市長陳菊獻策。（劉世芳辦公室提供）

高雄市長陳菊17日北上立法院參加公聽會，爭取捷運黃線及延伸線等軌道建設，她在會中力陳南北長年失衡的事實，強調軌道建設過去集中在北部，高雄未獲國家資合理公平分配，如今，高雄大眾運輸運量正逐步提升，發展起步至一半，希望中央及各界支持相關基礎建設，均衡南北發展。

陳菊以高雄捷運帶動大眾運輸人次為例指出，高雄未建捷運前，96年全年大眾運輸量僅有3400萬人，97年捷運紅橘線開通後，大眾運輸人次馬上提升2倍，長期來看也帶動公車運量成長，目前大眾運輸總運量突破1億2千萬人次，成長3.5倍，高雄捷運公司也在去年達到財務平衡。

陳菊表示，10年來，高雄僅有紅橘兩線的狀態下所獲得的成效，同時期，北部以1年建1條的速度，建構14條路線五大路網；高雄捷運黃線行經116萬人口的都會核心區，還可連結長庚醫院和棒球場，服務更多市民，黃線的加入，估計捷運日運量可達67萬人，相信能像大台北板南線一樣帶來創紀錄之效。

她說，過去20年軌道資源集中在北部，總建設經費達到1兆，各項政策過度集中雙北都會圈的結果，可能無法舒緩首都圈的人口及空間壓力，也讓中南部城市失去發展潛力，不利國家整體發展。任何縣市在專業評估下，能夠以軌道建設帶給人口密集區良好的大眾運輸工具，而且在營運一段時間後達到一定的財務平衡，都值得去做，高雄經驗可以佐證。

陳菊呼籲，高雄是重工業城市，完成帶動經濟成長的歷史性任務後，長達40年未獲得國家產業資源的公平分配，興建高雄捷運，開啟大眾運輸的夢想，是改變城市體質的第一步，高雄起步走到一半，不能再空白十年，高雄市準備充分，並具高度的工程落實能力及營運能力，盼給高雄未來發展的機會。

(中時)