回批國民黨不夠前瞻 民進黨團：雙北市軌道已花1兆元
前瞻基礎建設讓藍營執政縣市大不滿，新北市長朱立倫今親赴立院公聽會爭取預算，國民黨團今舉行記者會力挺。不過民進黨團也開記者會回擊，幹事長葉宜津批評，國民黨稱目前中南部經濟、人口不必投資軌道，「這就是國民黨沒有前瞻的地方」，若要等到人口足夠才做，都市景觀已亂成一團。
葉宜津指出，政府近年花費在雙北市的軌道已達1兆1841億元，前瞻的軌道預算這次僅編列4241億元，還不及雙北市已花費的1/3，竟然還遭反對，實在非常遺憾。
民進黨團書記長李俊俋指出，不管是國民黨還是民進黨提出，都希望前瞻建設讓台灣動起來；國民黨稱嘉義市鐵路高架化沒經過嚴謹論證，但鐵路高架化早在1988年就起，國民黨候選人就屢次當作競選政見，總統馬英九更列為愛台12項建設，早就做過可行性評估，但通通沒有下文。
李俊俋批評，過去長期重北輕南，應盡快藉前瞻計畫讓中南部動起來，國民黨沒必要因執政縣市沒預算就大呼小叫，甚至阻擋經濟發展。李諷刺，「我還不好意思說馬英九政見，蔡英文實現」，就算再野蠻，也不要阻擋經濟發展。
(中時)
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