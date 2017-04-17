今年教檢放榜 及格率54.587％

今年高中以下學校及幼兒園教師資格檢定考試今天放榜，成績符合及格條件者4843人，及格率為54.587％，比去年提高3.817個百分點。本次考試及格者，教育部將於6月30日前寄發合格教師證書。

今年教檢報考人數是9278人，到考人數8872人，到考率95.62％。最後，有4843及格，通過率54.587％，未通過計4029人，與去年通過率50.770％相較，提高了3.817個百分點。今年的榜單公布於本檢定考試專屬網站。

試務承辦單位國立台北教育大學提醒考生，若遲未收到成績通知單，可於即日起至6月30日自行至本考試檢定網站列印考試成績通知單。

教育部6月30日前寄發及格者的合格教師證書，7月3日起，他們可至「高級中等以下學校及幼兒園教師證書核發服務系統」網站「教師證書核發查詢」項目下查詢教師證書字號。

(中時)