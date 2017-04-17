推廣新南向政策 學者：兩岸關係須優先改善
為減少對於大陸的經貿依賴，政府積極推動「新南向政策」，然而，台北大學公共行政系教授周育仁指出，若兩岸關係不改善，新南向政策很難有成效。不過，他也認為，新南向政策若成功，可以減少台灣對大陸的依賴，有助台灣的民主深化。
世界自由民主聯盟今(17)日舉辦「2017自由民主論壇」，其中，第2場會議探討「新南向政策與亞太的民主發展」。周育仁分析，台灣對大陸的貿易占總體貿易量的3成，另外，台灣有超過4成的對外投資是在大陸，顯示台灣對於大陸的經濟依賴確實過高。
周育仁稱，對大陸貿易依賴過高，會讓台灣的自主性降低，大陸也越容易透過其經濟影響力影響台灣，不利於台灣民主深化。若新南向政策成功，可以讓台灣的自主性提升。
不過周育仁認為，兩岸關係改善還是優先於新南向政策。他指出，兩岸需要先維持基本的友善關係，若兩岸仍然處於對峙僵局，很難進一步深化與東南亞、南亞，以及紐澳等新南向政策目標國家的經貿關係，因為大陸勢必會出手阻撓。
至於能否透過美國支持增加新南向政策的成功率？周育仁表示，美國在川普上任之後，更是關注於美國自身利益，兩岸關係穩定才符合美國國家利益。台灣沒有足夠的籌碼去影響美國決策，或是讓美國站在同一陣線。
(工商)
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